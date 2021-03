Milan-Napoli, Insigne sfida Gigio e insegue l'obiettivo del poker

Insigne e Donnarumma, riecco il duello a distanza tra due pilastri dell'Italia di Mancini, due punti fermi della Nazionale per gli Europei di giugno. L'attaccante di Frattamaggiore contro il portierone di Castellammare, due trascinatori di Napoli e Milan: Lorenzo e Gigio sono compagni e amici di Nazionale, trascorrono tanto tempo insieme nei ritiri di Coverciano.



LA SFIDA

Si rinnova la sfida, il tredicesimo incrocio tra i due: i colpi di genio di Insigne e le grandi parate di Donnarumma, spesso e volentieri il leitmotiv degli ultimi confronti tra Milan e Napoli. Tre gol di Lorenzo all'amico Gigio, il primo il 22 febbraio 2016 nell'uno a uno al San Paolo, il secondo al Meazza il 21 gennaio 2017 nel successo per 2-1 del Napoli e il terzo in un altro 2-1 degli azzurri, il 18 novembre 2017 a Fuorigrotta. L'ultima rete, quindi, l'attaccante di Frattamaggiore contro Donnarumma l'ha messa a segno quasi tre anni e mezzo fa: stasera inseguirà il poker e cercherà ancora di brillare al Meazza dove segnò una spettacolare doppietta nel 4-0 al Milan del 4 ottobre 2015 quando in porta ai rossoneri c'era Lopez (in totale di gol ai rossoneri ne ha segnati sei, l'altro al San Paolo, il primo in assoluto lo segnò nel 2-2 del 17 novembre 2012).



LA STAGIONE

I due grandi protagonisti di Napoli e Milan in questa stagione, a conti fatti finora quelli più determinanti per la continuità di prestazioni e per l'apporto spesso decisivo e con lo stesso numero di presenze, 35. Insigne con 13 gol è il bomber azzurro in campionato, reduce dalla rete al Sassuolo e dalla doppietta al Bologna: a quota 103 con la maglia del Napoli, a una sola rete da Cavani nella classifica generale dei bomber azzurri. Donnarumma ha messo il suo marchio decisivo con parate importanti in tante vittorie del Milan di Pioli. Due elementi chiave di Napoli e Milan: Lorenzo ha il contratto in scadenza nel 2022 e a fine stagione verrà intavolato il discorso sul rinnovo, Donnarumma è in scadenza a giugno 2021 e per lui i tempi per mettere a punto il prolungamento dell'intesa sono più stretti. Ma ora più che mai per tutti e due la testa è sul campo e su quest'avvincente finale di stagione: il Napoli insegue un posto in Champions League, il Milan spera ancora di poter dire la sua nella lotta per lo scudetto ed è impegnato in Europa League con il ritorno degli ottavi di giovedì contro il Manchester United dopo l'ottimo pareggio (1-1) nella gara d'andata all'Old Trafford. Un anno cominciato benissimo per tutti e due: Lorenzo con otto gol è l'italiano che finora ha realizzato più gol in serie A, il nuovo anno lo ha cominciato nel migliore dei modi. Rendimento al top nel 2021 anche per Donnarumma.



L'AMICIZIA

Il portiere del Milan esordì nell'amichevole di Bari a settembre 2016 contro la Francia, era l'Italia di Ventura. Insigne esordì qualche anno prima, nel 2012, nel match di qualificazioni europee a Modena contro Malta e lo fece esordire Prandelli. Il legame tra i due in Nazionale si è consolidato giorno dopo giorno, Lorenzo e Gigio trasferiscono la loro allegria nel gruppo azzurro di Roberto Mancini: durante un trasferimento in treno della Nazionale a novembre scorso si esibirono cantando Annarè di Gigi D'Alessio. Si ritroveranno con l'Italia tra una settimana: Insigne e Donnarumma saranno convocati dal ct azzurro per gli impegni di fine marzo di qualificazioni mondiali della Nazionale contro Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. Poi il grande appuntamento sarà a giugno per gli Europei con l'esordio degli azzurri in programma all'Olimpico contro la Turchia. Ma ora c'è Milan-Napoli l'attaccante di Frattamaggiore e il portierone di Castellammare sono pronti alla sfida.

