Napoli, che notte per Juan Jesus: «Il fuorigioco? Rispettiamo regole»

Tra i protagonisti della bellissima notte di San Siro anche Juan Jesus, titolare e leader della difesa di Spalletti a San Siro. Il centrale brasiliano è stato protagonista nella giocata che nel finale ha deciso anche il match, col gol annullato al Milan. «La regola penso sia chiara: è un fuorigioco attivo, Giroud è addosso e non mi fa giocare al meglio. È anche bello grosso, ho fatto del mio meglio, la regola va rispettata» ha spiegato.

Senza Koulibaly e Manolas, la difesa regge. «Sono in Italia da dieci anni, ho giocato all’Inter e alla Roma, ora sono orgoglioso di essere al Napoli» ha detto a Dazn. «Sono stato un professionista in ogni squadra. Questo stadio lo conosco bene, ero tranquillo stasera, ci eravamo preparati al meglio per questa partita. Stasera dovevamo sacrificarci tanto, aiutando i centrocampisti. Abbiamo fatto una grande partita meritando questi tre punti».