Milan-Napoli e la sorpresa di Pasqua: niente rigori ai rossoneri

Tutta Italia aspettava Milan-Napoli: gli interisti facevano il tifo per gli azzurri sperando di staccarsi nella lotta scudetto, i romanisti già polemici per il rinvio di Juve-Napoli, speravano nella vittoria dei rossoneri per poter buttare dietro il Napoli nella corsa alla zona Champions. Ma anche juventini, laziali, e tanti altri tifosi guardavano la gara con interesse per la classifica di Serie A.

È forse anche per questo che sui social sembravano tutti impazziti: «Grazie Napoli»; «Super Politano, cuore nerazzurro», i commenti dalla Milano interista, accanto a qualche zeppatina: «Finalmente Gattuso ha vinto a San Siro, bene». Ma dall’altro lato tanta rabbia e forse anche un po’ di frustrazione: «Partita decisa dall’arbitro», «Mancava rigore e rosso a Di Lorenzo»; «Napoli in the new Juventus». E qualche giallorosso ci va giù pesante: «I poteri forti hanno deciso che le squadre più potenti andranno in Champions, ossia Inter, Juve, Milan e Napoli». «Magari», è la risposta pacata dei napoletani, che negli ultimi anni ne hanno viste di tutti i colori.

Sotto accusa il direttore di gara, preso di mira con numerose ironie sul suo nome: «Non può essere sempre Pasqua. Festeggiano in anticipo»; «Le restrizioni per Pasqua dicono di non regalare rigori al Milan». E poi l’immagine del tipico uovo di cioccolato con dentro il marcatore della serata e la scritta Buona Pasqua. In tanti invece parlano del rigore non dato dopo il fallo di Bakayoko su Theo nonostante l’intervento del var, ma i napoletani rivendicano il loro risultato: «Questi milanisti sono convinti di poter vincere sempre a suon di rigori. Non accettano gare in cui non ne hanno a favore». Argomento controverso, che sicuramente farà storia dopo il dialogo fra l’arbitro e Mazzoleni dalla sala var. «Sicuro che sia rigore?», aveva chiesto Pasqua. E poi rivedendo l’azione non ha cambiato idea, scatenando una marea di polemiche. Episodio forse al limite. Ma alla moviola anche i falli di Di Lorenzo e Theo sembravano entrambi da rosso diretto secondo le rispettive tifoserie, tanto che per molti l’infortunio di Pasqua pare essere quasi una punizione divina. O di Ibra: «Tu non dai il rigore, e Zatlan ti punisce».

Una vittoria che, nonostante le polemiche, restituisce dignità e speranza a Gattuso e ai suoi: da quando sono tornati disponibili alcuni dei titolari il Napoli sembra aver cambiato rotta. Con Osimhen e Mertens disponibili, nonostante non siano ancora al top della forma e ci siano ancora tante assenze, gli azzurri guadagnano dieci punti importanti nelle ultime quattro gare e rientrano nell’apertissima corsa al quarto posto.

«Finalmente carattere», scrivono i tifosi azzurri. Merito anche di Hysaj e Maksimovic, due giocatori che a causa delle assenze erano gli unici disponibili nel ruolo, e che destavano non poche preoccupazioni. E invece a fine gare tanti applausi per loro, in particolare per Elseid: «Sembrava irriconoscibile»; «La migliore prestazione dal suo arrivo a Napoli»; «Riusciva addirittura a fraseggiare senza cadere»; «Forse la notizia del ritorno di Sarri lo ha fatto rinvenire». E c’è anche chi ci va giù pesante: «Fate l’antidoping all’albanese», ha addirittura ironizzato qualcuno dopo aver visto la grande prestazione. Anche Koulibaly e Insigne si sono confermati fra i più amati dai napoletani specie dopo il 7 in pagella, al quale hanno spesso abituato il loro pubblico.

Tutt’altro che complimenti invece per Bakayoko, non solo per l’intervento rischioso su Theo, ma per una prestazione ricca di lacune: «Vi prego, non fatemelo più vedere in campo»; «Perché Gattuso vuole perdere la gara facendo entrare quel legno?»; «Ok, gli ultimi minuti il Napoli gioca con uno in meno grazie ai cambi di Rino». Ma alla fine gli azzurri hanno portato a casa il risultato, pur con qualche brivido.

E allora torna la speranza in città: prima la notizia del rinvio della gara con i bianconeri che rasserena gli animi evitando così le tre trasferte di seguito in sette giorni. E poi si intravede l’anima di una squadra che sembrava spenta. Ora invece torna viva. E mentre la Roma perde col Parma e si avvia alla trasferta in Ucraina, gli azzurri si concentrano sul campionato sperando di recuperare energie e soprattutto giocatori. È così che Napoli torna a sorridere. E a sentir le polemiche sul rigore i napoletani proprio non ci stanno e si sfogano sul web: «Ma ‘over fanno? Questi parlano del rigore su Theo e non del bruttissimo fallo di Cr7, non punito? Era da rosso, se non da arresto. Eppure fa più notizia un rigore che pare non esserci che cose così plateali».

© RIPRODUZIONE RISERVATA