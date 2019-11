Il guizzo di Lozano, lampo azzurro al Meazza. Il messicano si fionda con velocità e decisione sul pallone respinto dalla traversa sul tiro di Insigne, lo schiaccia di testa e batte Donnarumma sul primo palo.



DECISIVOHirving c’è, tra i migliori contro il Milan, una prestazione decisamente positiva. Non solo la rete ma tante altre giocate efficaci, come l’assist a Callejon per l’occasione da gol poi sprecata dallo spagnolo. Soprattutto tanti scatti in profondità, preziose punizioni guadagnate e una presenza costante nella manovra offensiva. Una prestazione generosissima anche in fase difensiva con il pressing costante sui difensori rossoneri e tante rincorse sugli avversari lanciati palla a terra. La prova più bella in maglia azzurra e il secondo gol in campionato, dopo quello nella partita di esordio all’Allianz Stadium contro la Juventus e il terzo della stagione compresa la rete messa a segno in Champions League al San Paolo contro il Salisburgo. Alle spalle il momento più difficile e l’avvio sotto tono, ora il messicano comincia a far vedere i suoi numeri migliori. Le due settimane consecutive di lavoro a Castel Volturno gli sono servite per ritrovare anche la condizione atletica migliore: il Chucky è stato sicuramente uno dei più intensi nel match contro i rossoneri.

LA POSIZIONE

Nel 4-4-2 iniziale disegnato da Ancelotti l’attaccante messicano ha giocato da punta più avanzata con Insigne in appoggio e ha potuto svariare su tutto il fronte d’attacco cercando il dialogo nello stretto con Lorenzo e lanciandosi in verticale per provare a sorprendere i difensori centrali rossoneri. Poi dal quarto d’ora della ripresa, con l’ingresso di Mertens al posto di Callejon, ha giocato da punta centrale nel tridente continuando a pungere. Grande dispendio di energie con un calo nel finale e il cambio a cinque minuti dal termine con Llorente.

IL COLPO MERCATO

Pagato 42 milioni al Psv (l’entità della clausola rescissoria), l’acquisto più costoso dell’era De Laurentiis, uno dei colpi di mercato estivi: ci ha messo un po’ per ambientarsi al meglio e per abituarsi alla serie A. Adesso l’inserimento è completato: Lozano rappresenta l’attaccante più pericoloso e in questo senso la sua velocità sarà decisiva anche mercoledì ad Anfield contro il Liverpool. Ancelotti lo ha fortemente voluto a Napoli per la sua duttilità e la capacità di adattarsi in più ruoli del settore offensivo: contro il Milan i primi segnali incoraggianti in attesa di una conferma immediata nella sfida insidiosissima contro i campioni di Europa.

LA LUCE

Il più ispirato contro il Milan, una luce in attacco, l’unico veramente pericoloso: il messicano ora come ora è indispensabile per il reparto offensivo. Convinto e combattivo, duro nei contrasti, deciso in ogni intervento: tiene botta con i difensori rossoneri e regge il confronto con un osso duro come Romagnoli. Hirving è l’attaccante che in questo momento rappresenta la maggiore garanzia per Ancelotti, l’uomo su cui puntare in questo momento difficile. Risposta importante anche a livello caratteriale nella partita contro il Milan, il messicano ha dimostrato di saper reggere al meglio anche le pressioni, vista la fase molto delicata che sta vivendo la squadra azzurra. Fiducia ritrovata, buona condizione e grande voglia di dimostrare fino in fondo il proprio valore. Buoni i segnali lanciati contro il Milan, Lozano ha intrapreso la strada giusta per lasciare ancora il segno.

Ultimo aggiornamento: 08:26

