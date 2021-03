Nel gol di Politano c'è tutto il Napoli: perfetto con tiro sbilenco

Nel gol di Matteo Politano c'è tutto il Napoli, una azione perfetta con un tiro sbilenco che, però, mette il pallone nella porta di Donnarumma. La calcia male, e per fortuna, e il pallone per una volta rotola nella giusta direzione, dopo tanti pali e traverse, tanti tiri perfetti che non hanno fatto fischiare le porte e uno solo che stropiacciatissimo regala una vittoria fondamentale per la stagione del Napoli.

Politano è un calciatore dall'animo uruguagio, ha grande tecnica, poco fisico, ma produce un volume di gioco enorme, dettato dalla volontà che scavalca anche le sue assenze. Riesce ad essere guizzante e sulfureo e decisivo, e poi ad essere effimero e spento e freddo. Un gregario di fantasia, uno che sgroppa, dribbla, tenta, e spesso trova il varco ma non il gol, supera l'avversario ma non il portiere, eppure si sta mostrando utilissimo alla causa, in questa partita fondamentale, soprattutto perché il Napoli in attacco non ha tensione ma solo tentativi. Senza il gol di Politano ci sarebbe stato un pareggio ingiusto, perché la squadra di Gattuso ha meritato di vincere, contro un Milan al solito quadrato ma inconcludente senza Ibrahimovic. Il Napoli, invece, è stato euforico, irruento, anche se poco pratico sotto porta, ad eccezione di Politano che ha trovato il gol senza stile, ma pesantissimo, all'incrocio tra la fortuna e il credo, un gamba piede prato che trasforma il pallone in trottola, con un effetto imprevedibile che se ne va ondulante verso la porta, beffando Donnarumma. L'azione, invece, è stata al limite della perfezione: Hysaj conquista un pallone e lo appoggia a Zielinski che è in andamento costante tra gol, assist e prestazioni in controtendenza rispetto al teorema che lo vuole protagonista una partita ogni tre che in diagonale trova Politano libero e tirante, e il resto è gioco, nel senso di burla, vista la traiettoria del pallone e come viene originata.

Per una volta il Napoli approfitta di un rimpallo, che equivale al passaggio di una cometa, ora se ne riparla quando saremo tutti vaccinati e assembrabili in uno stadio. Il Napoli in un marzo che gli pareva ostile, ha trovato già due vittorie, scala la classifica, risente la Champions come se fosse un fiore di pesco, e col rinvio della partita con la Juventus ad aprile potrebbe chiuderlo con altre due vittorie, sempre che. Ecco, il punto di questa stagione: il sempre che, nessuno si faccia male, quelli che giocano continuino a crescere, Gattuso non riprenda gli esperimenti, e via così. Sapendo anche che il bonus fortuna è stato esaurito con Politano, ora gli tocca impegnarsi il triplo e calciare meglio, perché non riavrà più il karma giusto nella gamba in asse con l'angolo della porta avversaria, né ritroverà un Hysaj capace di generare una azione da gol.

Ma il gregario Politano con l'animo da uruguagio ha anche il cognome da italiano di Montevideo deve continuare nella ricerca del gol, come ostinatamente e per fortuna cerca di superare l'uomo, di dribblare sempre prima di smistare il pallone, facendosi cerniera tra passato e presente e tra due continenti. Deve ostinatamente sentirsi al di sopra delle sue possibilità, e cercare anche il gol. Solo in questo modo, mentre gli Osimhen e i Mertens ritrovano i loro corpi, il Napoli può sperare, con i gol dei Politano, sporchi, puliti, belli, brutti, non importa, l'importante è che ci siano. Se Politano vede la porta, si accorcia lo squilibrio tra il Napoli immaginato e quello possibile, tra gli annunci e la realtà. Poi non succede, però, se lo fa l'Uruguay di reggere a uno squilibrio incolmabile potrebbe farlo anche un calciatore italiano con l'animo da uruguagio.

