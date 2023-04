Milan-Napoli, Osimhen a parte e anche Raspadori a metà

Altro che Victor Osimhen: il Napoli rischia di perdere anche Giacomo Raspadori. Questa mattina l'attaccante italiano ha svolto lavoro individuale in campo. Non dovrebbero esserci dubbi per Milano ma sarà comunque valutato in vista della Champions.

Nessuna novità per Osimhen: il nigeriano ha svolto lavoro individuale in campo e in palestra. Resta in dubbio per il match di San Siro. Sicuramente out invece Giovanni Simeone: l'attaccante argentino ha fatto terapie.