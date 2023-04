MERET 5

Non preciso in qualche respinta, poca sicurezza nei rinvii e il tiro di Bennacer è vero che è forte ma lui non protegge come dovrebbe il suo palo e lo sfiora solo con il piede.

DI LORENZO 7

Stringe al centro dopo che la magia del 10 rossonero spacca in due il Napoli. E dal suo lato spunta Bennacer. Ma sempre attento, quando può anche attaccante aggiunto, generoso e di spessore. Ha due occasione super ma per due volte trova Maignan

RRHAMANI 6,5

Ingenuo nell'anticipo sbagliato che lancia Leao nel contropiede

KIM 6

Difficile che Giroud riesca a prendere spazio, anche se poi sul colpo di testa Kjaer sembra spuntare dal nulla. Anche lui, una volta che il Napoli si ritrova in 10 perde la bussola: si fa ammonire ed era pure diffidato.

MARIO RUI 5,5

Spunta ovunque, per mettere toppe e sistemare i pasticci altrui. Si fa saltare come al Maradona da Brahim Diaz

ANGUISSA 5

Rieccolo a tratti il leone che ringhia e che spedisce Tonali in affanno. Tecnicamente e fisicamente prende in pugno la mediana con personalità. In pochi minuti fa due falli su Theo che gli costano il cartellino rosso che rovinano la sua notte. Disastro.

LOBOTKA 6

Giroud e Bennacer lo schermano e provano a frenarne l'ispirazione. Lui però cose buone le fa. Brahim Diaz divora lui e Mario Rui in occasione dell'1-0 e fa saltare il sistema

ZIELINSKI 6

C'è e si capisce subito. Scaglia un bolide che Maignan respinge, Praticamente una seconda punta e questo stordisce Krunic che arretra di parecchi metri e può far meno male.

LOZANO 5

Affonda dal lato di Theo Hernandez: certo, si impegna a inseguirlo con dedizione ma deve spingere e non lo fa quasi mai. Quello che fa spesso è attaccare briga: ogni volta che può. Molle e nervoso.

ELMAS 6

Abituati all'attaccante con la maschera, stavolta c'è l'attaccante in maschera perché lì. Ci ha provato a fare la punta, prende pure la traversa. E ovvio che Kjaer se lo è mangiato. Poi entra Raspa e va destra del tridente per poi finire a sinistra

KVARATSKHELIA 5,5

Cosa si divora dopo pochi secondo con Kjaer che salva sulla linea: sarebbe cambiato ogni cosa. Attivo ma poco incisivo, Tanto fumo ma poco arrosto, ecco. Calabria non va mai in affanno,

RASPADORI 5,5

Gli basta poco per far vedere quali sono i movimenti del falso nueve.

OLIVERA sv

Si ritrova spesso a far mischia nell'area del Milan: quando il Napoli spinge lui avanza centralmente. E infatti ha la grande occasione di testa all'87' di pareggiare.

NDOMBELE sv

Dieci minuti in cui sia pure con il solito passo si piazza là nel mezzo per contrastare Saelemaekers

POLITANO sv

Accolto come neppure Hannibal Lecter, si vede che ha il fuoco dentro proprio per l'accoglienza ostile

All. SPALLETTI 6,5

Si inventa Elmas e Zielinski praticamente coppia d’attacco. Ritrova la corsa dei suoi uomini migliori, tatticamente imposta un Napoli che non rinuncia mai al possesso anche senza avere là davanti un attaccante vero. Elmas non è falso nove, è uno che sta lì per mancanza di alternative. Vuole un Napoli aggressivo e infatti la linea difensiva degli azzurri è a metà campo praticamente. Il pallino del gioco è sempre nelle sue mani. Poi l’espulsione di Anguissa fa saltare il piano e i nervi alla sua squadra che fino a quel momento aveva tenuto campo con personalità. E anche in dieci crea occasioni per il pareggio.

Arbitro KOVACS 4,5

Non si capisce perché non ammonisca Leao che prende, calcia e distrugge la bandierina. Grazia Krunic ma anche Kim Lozano lamenta un rigore per una spallata di Theo, ma è tutto regolare. Dirige con eccessivi scatti d’umore: o fischia tutto o non fischia nulla. Poi estrae gialli a raffica solo agli azzurri (ben quattro), ne paga il prezzo Anguissa. Si lascia trascinare dal clima di casa, imbarazzante la gestione dei minuti finali. Non è rigore il contatto di Lobotka su Saelemaekers.