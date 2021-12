Entrato in campo nella ripresa, Matteo Politano ha fatto festa insieme con i compagni di squadra dopo la vittoria del Napoli sul Milan a San Siro. Un 1-0 in trasferta fondamentale per gli azzurri: «Una grande vittoria. Voluta, cercata, ottenuta. Da squadra. E siamo sempre lì» ha scritto l'esterno azzurro sui social ai tifosi.

