Milan-Napoli, è la vittoria del gruppo: «Da Milano con amore»

Fanno festa tutti. Ma tutti davvero. In campo e a casa, anche tra i calciatori del Napoli. «Grandi! Forza Napoli!» ha scritto Kalidou Koulibaly, emulato dal compagno infortunato Lorenzo Insigne. Loro a San Siro non c'erano, ma chi c'era non ha fatto mancare la sua voce. «Da Milano con amore» ha scritto Amir Rrahmani, ieri sera tra i protagonisti del match. Abbracciato a Eljif Elmas, match winner: «Grandi!».

Inesauribile il solito Giovanni Di Lorenzo, a destra come a sinistra. «Una serata da Napoli, una serata da forti emozioni condivise con questo fantastico gruppo» ha scritto il motorino di Spalletti. Con lui anche Kevin Malcuit: «Una domenica perfetta. Che vittoria!» ha scritto il terzino francese. Finalmente ai suoi livelli anche Zambo Anguissa: «Che bello tornare in campo con una vittoria così. 96 minuti complicati, ma tre punti importanti».