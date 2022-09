Milan-Napoli, la festa è social: «Così si vincono le grandi partite»

«Una grande partita non si gioca, si vince». Frank Anguissa incarna lo spirito di tutta Napoli mentre festeggia sui social con i tifosi il successo azzurro a Milano. Una notte stellare per la squadra di spalletti che resta al comando della classifica. A fare eco è il capitano Giovanni Di Lorenzo: «Serate come queste servono per capire le proprie potenzialità. Un grandissima vittoria, orgoglioso di noi».

Quella contro il Milan è una vittoria importante visto il momento dei padroni di casa e l'equilibrio della vetta. «Abbiamo battuto i campioni d'Italia» ha scritto Piotr Zielinski, mentre il marcatore Matteo Politano esulta: «Una vittoria incredibile». Non è andato in gol ma ha comunque dato il suo controbuto Giacomo Raspadori: «Che vittoria, bravi tutti».