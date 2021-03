Milan-Napoli, i tre dubbi di Gattuso: Osimhen o Mertens centravanti?

I dubbi: Osimhen o Mertens, Rui o Hysaj e infine Manolas o Rrahmani. Ecco, tre piccole riflessioni che accompagneranno in queste ore la vigilia di Gattuso che torna a Milano ancora una volta per affrontare la squadra con cui ha scritto la storia. Il tecnico e il suo vice Riccio lavorano sul Milan ma, nelle scelte che devono fare, fanno i conti anche con gli altri due match da pallino rosso che affronteranno la prossima settimana. Chiaro che si dovrà ruotare, non tantissimo ma su dovrà fare un turnover. E si proverà anche a fare un po' di pretattica, cercando di sorprendere Pioli con la formazione. Ieri Lozano ha svolto ancora una parte di allenamento. E quello che ha fatto con i compagni lo ha fatto bene. È l'arma in più che Rino ritrova: si è fatto male contro la Juventus e qualche timore per una ricaduta c'è sempre. Per incidenti di questo tipo, c'è sempre un fattore di rischio. Quindi nonostante l'ottimismo di queste ore, meglio essere prudenti per il suo ritorno in campo. Ma in ogni caso va verso la convocazione per la trasferta con il Milan.

L'infortunio choc di Ghoulam toglie una freccia all'arco di Gattuso non di poco conto. Sono adesso tre i terzini, come d'altronde, nella prima parte della stagione. E così come nei primi mesi del campionato, Hysaj e Rui si alterneranno sulla fascia sinistra. Fino ad adesso, in serie A, 13 volte ha giocato titolare il portoghese e 9 volte l'albanese. A fermare a un certo punto Hysaj è stato anche il Coronavirus che lo ha bloccato per 40 giorni. Nella scelta di chi andrà in campo, molto peso avrà anche lo schieramento degli avversari. Motivo per cui è probabile il ballottaggio tra i due con Rui che potrebbe ritrovare il posto da titolare proprio contro i rossoneri. D'altronde, Gattuso lo ha sempre tenuto in grande considerazione in questa stagione, nonostante certi atteggiamenti del terzino ex Roma proprio non gli vanno a genio visto che per due volte ha preso provvedimenti molto radicali: l'esclusione prima della gara con il Bologna e poi giovedì scorso quando ha deciso (platealmente) di interrompere in anticipo il suo allenamento. Gattuso ha poi parlato con Rui nella sua stanza e i rapporti tra i due sono tornati sereni. Ora c'è un trittico di gare dove ognuno deve dare tutto quello che ha. Anche in termini di rabbia. A Milano Ospina sarà confermato mentre le certezze sono Politano, Demme, Bakayoko, Koulibaly, Zielinski, Insigne e Di Lorenzo. O la va o la spacca. E il Napoli (quasi) al completo ha una voglia matta di stupire.

