Napoli, Lozano lavora col gruppo e anche Ghoulam torna in città

A quattro giorni dall'operazione al ginocchio sinistro, Faouzi Ghoulam lascia Roma e Villa Stuart - dove si era sottoposto all'intervento post-Bologna - per fare rientro a Napoli. A informarlo è stato il club azzurro attraverso i propri canali ufficiali: «Ghoulam è rientrato presso il proprio domicilio e ha iniziato il percorso riabilitativo» si legge dal sito del Napoli.

Le buone notizie per Gattuso arrivano dall'infermeria e da Hirving Lozano, sempre più pronto al rientro in rosa a tempo pieno dopo qualche settimana di stop: il messicano ha svolto lavoro personalizzato e poi intera seduta in gruppo questa mattina a Castel Volturno, l'obiettivo è convocarlo per la trasferta di Milano di domenica. Petagna ha fatto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina.

