Milan-Napoli, Lozano recupera e prenota una maglia da titolare

Il Napoli torna in campo dopo un giorno di pausa e la vittoria in Champions League in Scozia per preparare la sfida al Milan della prossima domenica. Una sfida che rivedrà almeno tra i convocati Hirving Lozano: il messicano aveva saltato la trasferta in casa dei Glasgow Rangers a causa di una sindrome influenzale ma oggi è tornato ad allenarsi insieme con il gruppo di Luciano Spalletti.

Se tutto sarà confermato, domani partirà con il resto dei compagni per Milano. Demme ha fatto allenamento personalizzato in campo. Osimhen ha svolto ancora terapie.