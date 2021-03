Milan-Napoli, Lozano in panchina: dubbio Mertens-Osimhen in attacco

Lozano in gruppo, segnali positivi dall'allenamento di ieri a Castel Volturno: il messicano viaggia verso la panchina per la sfida di domani sera contro il Milan. L'ultima decisione verrà presa oggi da Gattuso dopo l'allenamento di rifinitura ma la sensazione è che possa tornare a far parte dei convocati dopo l'infortunio muscolare che accusò nel match contro la Juventus del 13 febbraio al Maradona. Ancora indisponibile Petagna che ha svolto terapie e lavoro personalizzato tra palestra e piscina, per il suo rientro se ne parlerà dopo la sosta del 28 marzo. In attacco il dubbio è tra Mertens e Osimhen: Ringhio deve scegliere la punta centrale che farà partire dal primo minuto contro il Milan. Probabile poi che ci sia una staffetta come contro il Bologna ma c'è anche l'ipotesi che i due attaccanti possano giocare insieme uno spezzone di partita. Gli esterni saranno Politano e Insigne, il capitano è molto carico dopo la doppietta e l'ottima prestazione fornita domenica scorsa contro il Bologna. A centrocampo conferma per Fabian Ruiz e Demme. Zielinski, anche lui grande protagonista nel successo contro il Bologna, svarierà tra la posizione di trequartista e quella di mezzala sinistra ricoprendo il doppio ruolo tra fase offensiva e fase difensiva.

In porta Ospina favorito su Meret, linea a quattro con la coppia centrale Rrahmani-Koulibaly, a destra Di Lorenzo, a sinistra ballottaggio tra Hysaj e Mario Rui con il difensore albanese che sembra leggermente favorito, dubbio che verrà sciolto oggi. Intanto Ghoulam è rientrato a casa dove ha iniziato il percorso riabilitativo dopo essere stato operato lunedì scorso a Villa Stuart a Roma dal professor Mariani al ginocchio sinistro per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e per la lesione meniscale associata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA