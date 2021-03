Milan-Napoli, azzurri in emergenza: a casa Manolas, Rrahmani e Lozano

Non ci saranno Amir Rrahmani, ma nemmeno Kostas Manolas e Hirving Lozano. Queste le ultime tre spiacevoli novità per Gennaro Gattuso che ha perso i due difensori azzurri - alle prese con noie muscolari nelle ultime ore - in vista del match di domani sera contro il Milan. La squadra, in partenza per Milano, non avrà a disposizione nemmeno Lozano, ancora non al 100% dopo l'infortunio di qualche settimana fa.

L'elenco dei convocati

Contini, Meret, Ospina;

Costanzo, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui, Zedadka;

Bakayoko, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski;

Cioffi, Insigne, Mertens, Osimhen, Politano

