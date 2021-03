Napoli, gli azzurri tornano al lavoro: Lozano rivede il gruppo, Petagna no

Dopo due giorni di stop, torna a lavorare oggi il Napoli di Gennaro Gattuso. L'allenatore calabrese ha regalato agli azzurri 48 ore di relax per recuperare dai tanti impegni dopo la sfida contro il Bologna di domenica e per ricaricare le pile in vista di Milan, Juventus e Roma da aaffrontare tutte la prossima settimana.

Dopo l'infortunio di Ghoulam, che rientrerà però solo il prossimo anno, dall'infermeria arrivano buone nuove per Hirving Lozano: il messicano, atteso al rientro, stamattina ha svolto prima terapie, poi lavoro personalizzato in campo e una prima parte in gruppo. Resta ancora out, invece, Andrea Petagna terapie: per lui lavoro personalizzato solo in palestra.

