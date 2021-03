Milan-Napoli, ecco il segreto di Pioli: entusiasmo e gioventù per lo scudetto

Il Milan di Pioli partita dopo partita ha trovato sempre maggiore autostima affinando i meccanismi e riuscendo a compensare anche ad assenze molto importanti, a cominciare da quella di Ibrahimovic che salterà la sfida di domani sera contro il Napoli per un infortunio muscolare. La formazione rossonera ha mantenuto una grande continuità di rendimento riuscendo ora a superare anche il momento negativo per le sconfitte contro lo Spezia e nel derby con l'Inter e riprendendo il passo in campionato con la vittoria a Roma e quella di domenica scorsa a Verona e pareggiando l'andata degli ottavi di finale di Europa League in trasferta contro il Manchester United.

Il Milan si affida al 4-2-3-1, un sistema di gioco che sta diventando sempre più collaudato. In porta un pilastro, Gigio Donnarumma, il portiere della Nazionale che in questa stagione è stato spesso determinante con le sue parate. Un fuoriclasse assoluto in porta: il Milan può partire da questa base forte per contenere gli attacchi degli avversari. Nella difesa a quattro affidabili i centrali, capitan Romagnoli è il leader del reparto, Kjaer è diventato insostituibile e ha segnato il gol pesantissimo contro il Manchester United, Tomori quando è stato impiegato ha sempre risposto bene. Una garanzia anche gli esterni, a destra Calabria sta giocando una stagione straordinaria, a sinistra Theo Hernandez è il vero e propro valore aggiunto per la sua capacità di spingere sulla fascia, fornire cross e assist ai compagni e puntare direttamente a rete. Dalot rappresenta un'alternativa validissima sia a destra che a sinistra e nell'ultima trasferta di Verona ha anche segnato un gol bellissimo.

A centrocampo Kessie garantisce geometrie e interdizione e in più è il rigorista della squadra, infallibile dal dischetto: l'uomo d'ordine del Milan che calamita tanti palloni nel corso della partita. L'altro centrocampista è Tonali, grande promessa che il Milan ha acquistato dal Brescia e dopo un inizio un po' difficoltoso è cresciuto moltissimo di rendimento.

Senza Ibrahimovic la punta centrale è Leao, attaccante giovane dalle grandi qualità tecniche che deve crescere in continuità. Altra assenza pesante per il Milan è quella di Rebic ma Pioli può pescare comunque bene tra i tanti giocatori offensivi che possono giostrare dietro la punta: a destra c'è Saelemaekers, una delle più belle sorprese della stagione, trequartista Calhanoglu, che torna a disposizione, e assicura quella fantasia necessaria nell'ultimo passaggio, a sinistra Krunic, autore din un gol bellissimo su punizione contro il Verona.

