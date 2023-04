Milan-Napoli, probabili formazioni: Osimhen ancora fuori, domani gli esami per Simeone

Le notizie da Castel Volturno sono due. La prima: il Napoli non si allenerà a Pasqua, Luciano Spalletti ha concesso una do,enica di stop agli azzurri in vista del match di Champions League di mercoledì contro il Milan a San Siro. La squadra tornerà ad allenarsi direttamente lunedì al centro tecnico, in vista di quella che poi sarà la rifinitura con partenza di martedì.

L'altra, invece, riguarda Victor Osimhen: il nigeriano anche questa mattina non si è allenato in campo con i compagni reduci dalla vittoria di Lecce e ha svolto lavoro individuale in palestra. Out anche Giovanni Simeone, infortunato nella gara di ieri sera: l'argentino ha fatto solo terapie e nei prossimi giorni si sottoporrà ad esami strumentali per chiarire meglio l'entità del problema muscolare.