Milan-Napoli, l'allarme di Pioli: «Hanno qualità e c'è poco tempo»

Il buon pareggio per 1-1 contro il Manchester United, arrivato solo nei minuti finali a Old Trafford, ha ridato speranza e verve al Milan di Stefano Pioli anche in Europa. I rossoneri sono ora attesi dalla sfida al Napoli a San Siro: «Ma è ancora tutto aperto, serve un’altra gara di alto livello per passare. Abbiamo poco tempo per recuperare, pensiamo al campionato adesso» ha subito avvertito l'allenatore rossonero.

«Sono molto soddisfatto, da settembre giochiamo una partita ogni quattro giorni ma questi ragazzi non mollano mai» ha continuato Pioli che ha acceso i riflettori sulla sfida contro la squadra di Rino Gattuso a San Siro di domenica sera: «Ora continuiamo così, questo è il momento determinante, è una settimana importante con partite difficili, vedi il Napoli che ha grande qualità».

