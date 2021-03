Rrahmani si ferma: guai muscolari, il difensore salterà Milan e Roma

Brutte notizie per il Napoli e per Amir Rrahmani. Come riportato dal club, infatti, in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, dopo gli esami diagnostici effettuati questa mattina presso la clinica Pineta Grande, il difensore kosovaro ha riportato una elongazione del bicipite femorale destro. Sarà rivalutato tra 10 giorni e salterà dunque di certo le sfide a Milan e Roma.

Continua la marcia di rientro, invece, per Hirving Lozano: il messicano questa mattina ha svolto l’intera seduta in gruppo con i compagni. Per Andrea Petagna terapie e lavoro personalizzato in palestra e in piscina. Kostas Manolas ha svolto lavoro personalizzato in campo.

