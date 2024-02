La scossa con Mazzarri. Sei punti in rimonta, dopo aver sfiorato il baratro. In piena zona Walterone, secondo uno stile che lo fa impazzire. «Perché così è più bello». Sarà, ma intanto con 11 punti fatti da inizio stagione, nessuno è come il Napoli nel rialzare la testa dopo essere passati in svantaggio. Anche con Garcia, era già successo di riuscire a rimontare, ma con Mazzarri sembra la moda. Ha il suo modo di elettrizzare i giocatori, almeno questo dicono gli indizi e i risultati. Un gioco pratico, con moduli che ruotano e si affidano al puro realismo che comincia e finisce nelle caratteristiche dei giocatori, tanti, e non tutti campioni. Ma Mazzarri e il suo gioco ancora non si affidano ai destini dei suoi attaccanti, visto che da quando c'è lui in panchina, ormai da tre mesi, Simeone e Raspadori non hanno mai fatto gol in campionato. Il Napoli è squadra di puro spirito e talento individuale: non decidono venti metri di difesa più o meno alta, ma i gol nelle porte altrui. Ed è per questo che pesa il lungo digiuno dei due attaccanti.

È un Napoli che segna davvero tanto in rimonta ma anche nell'ultimo quarto d'ora: con l'Atalanta (Elmas al 79’), con il Cagliari (Kvaratskhelia al 75’), con la Salernitana (Rrhamani al 96’) e infine domenica pomeriggio con il Verona (l'autorete di Dawidowicz al 79’ e il supergol di Kvara all'87’). Non è questione di poco conto: visto che il Napoli, in campionato, con Mazzarri, ha segnato la miseria di otto gol in nove partite. E di questi, per l'appunto, ben cinque nell'ultimo quarto d'ora. Il marchio di Walter Mazzarri, il segno del tecnico di San Vincenzo. Come dire che il Napoli è una squadra abbastanza estrema, indomita nelle sue rimonte talvolta fortunate ma mai casuali. La dura legge del gol esula dalla scienza infusa e dalle fenomenologie della panca, è un istante, è un istinto: ed è per questo che pesa il mal di gol dei due attaccanti di riserva. Numeri impietosi, per una coppia pagata da De Laurentiis quasi 55 milioni di euro. Va bene, non c'è Spalletti. Ma Jack e Cholito pure devono darsi una sveglia: a Milano ancora Simeone appare il favorito perché Mazzarri punterà a una difesa a cinque. Ed è un piccolo azzardo: perché l'argentino fino ad adesso di reti ne ha segnate appena tre e una sola in campionato, il 27 settembre all'Udinese. Con Mazzarri ha realizzato due reti, al Real Madrid e la rete a Riad alla Fiorentina. Poi, null'altro. Né va meglio con Raspadori che ha un bilancio da brividi con Walterone: zero gol. Non segna dal 4 novembre a Salerno, numeri che tolgono il sonno anche al ct Spalletti, alla caccia disperata di un 9 made in Italy che possa dargli garanzie in Germania, al prossimo Europeo. L'involuzione di Jack è un piccolo caso nazionale, perché adesso Raspadori rischia proprio la convocazione. Gioca talmente poco che non sarebbe un'offesa rinunciare a lui. A meno che Spalletti non decida di infischiarsene del campionato e puntare ancora su Jack, spesso più panchinaro che titolare. E in balia di un sistema di gioco che non lo esalta e per cui non si esalta. Motivo per cui, toccherà a San Siro ancora a Simeone che a settembre del 2022 mise a segno un gol da favola contro il Milan. Sembra un'era geologica fa.

A piccoli passi stanno per fare il loro rientro nel gruppo anche Olivera e Meret: ieri hanno svolto personalizzato. Se oggi riusciranno a fare parte dell'allenamento, non è escluso che possano andare in panchina contro il Milan. Ma c'è da fare i conti con una gerarchia in porta che rischia di essere cambiata a favore di Gollini. In ogni caso, l'emergenza è alle spalle. Nel test di ieri Mazzarri non si è nascosto, piazzando già Ostigard nella linea difensiva che a Milano può tornare a essere a tre, con Di Lorenzo e Mazzocchi sugli esterni, e con i due mediani Anguissa e Lobotka. E in attacco, Simeone. Anche se a Raspadori questa situazione inizia a pesare. E non poco.