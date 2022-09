Milan-Napoli, Raspadori titolare: nel 2021 segnò una doppietta

Giacomo Raspadori al Meazza contro il Milan fu decisivo ad aprile del 2021 con il Sassuolo, una sua doppietta mise al tappeto i rossoneri di Pioli: due reti in sette minuti che ribaltarono il gol nel primo tempo di Calhanoglu. Nel campionato scorso invece segnò all'Inter, il 20 febbraio 2022: finì 2-0 per il Sassuolo con la seconda rete firmata da Scamacca. E Jack è pronto a lanciarsi nella mischia, favorito nel ballottaggio con Simeone per un posto al centro dell'attacco contro i rossoneri, Spalletti ha mantenuto il dubbio non dando indicazioni sulla formazione ma sono queste le indicazioni della vigilia.

Gol decisivo allo Spezia all'ultimo minuto, rete pesante a Glasgow contro i Rangers, quella del 2-0: in quattro giorni ha lasciato due volte il segno confermando tutte quelle che sono le sue grandi qualità. Due guizzi di Raspadori, due colpi diversi e tutti e due bellissimi: girata vincente di destro sul cross di Lozano al Maradona, uno-due con Olivera, scatto nel breve, abilità nel resistere fisicamente al difensore avversario e sinistro nell'angolo. Un attaccante rapido, sgusciante e che segna con tutti e due i piedi, capace di accendere la fantasia del Napoli negli ultimi venti metri. Bravo a legare la squadra, ad abbassarsi per ricevere palla e scambiarla nello stretto con i compagni e poi di lanciarsi in verticale per colpire: un brevilineo difficile da marcare anche perché riesce a reggere l'impatto fisico con i difensori. Giocherà centravanti, senza Osimhen è lui la soluzione di prima punta insieme a quella di Simeone ma per caratteristiche può ricoprire un po' tutti i ruoli dell'attacco: con l'attaccante nigeriano ha giocato da sottopunta nel primo tempo con il Lecce, senza di lui è stato schierato da centravanti e da esterno sinistro nel finale contro lo Spezia con Simeone prima punta. Uno dei grandi colpi del mercato estivo del Napoli, una lunga trattativa con il Sassuolo andata a buon fine: l'alternativa che serviva all'attacco proprio per le sue caratteristiche diverse rispetto agli altri elementi offensivi della squadra azzurra, quello che riesce meglio centralmente a muoversi tra le linee.

Un jolly, quindi, in grado di ricoprire tutti i ruoli del reparto offensivo e che ha nella rapidità una delle sue qualità migliori: contro il Milan un esame non semplice, troverà di fronte la coppia Tomori-Kalulu. Raspadori proverà a colpire come fece con il Sassuolo e come ha fatto nelle ultime due partite degli azzurri contro Spezia e Rangers. L'ultima partita prima della sosta e poi l'Italia di Mancini prima di rituffarsi poi nel lungo tour de force con il Napoli fino a metà novembre. Quattro presenze finora in campionato, due da titolare e due partendo dalla panchina e poi l'ingresso nel finale a Glasgow contro i Rangers in Champions al posto di Simeone. Ora il grande appuntamento contro il Milan, il big match tra le due squadre prime in classifica insieme all'Atalanta.

Raspadori è carico, l'avventura con il Napoli l'ha voluta fortemente e ora le emozioni se le sta godendo tutte: dopo l'esordio in Champions League ora il confronto diretto con il Milan, una sfida scudetto. E al Meazza sarà lui uno degli osservati speciali della difesa rossonera, uno dei giovani più attesi: ce ne sono tanti sia tra gli azzurri che tra i rossoneri e Raspadori proverà a recitare lui il ruolo di grande protagonista.