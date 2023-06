Milan-Napoli, il retroscena del medico sociale: «Problemi dopo le nazionali»

Napoli-Sampdoria, poi sarà vacanza per la squadra azzurra: «Ma abbiamo 15-16 giocatori pronti per le nazionali, non avranno tutti un mese di stacco completo dall'attività» le parole di Raffaele Canonico, capo dello staff medico del Napoli campione d'Italia. «Nella prima settimana staccano completamente, poi avranno dei programmi da svolgere nel corso del periodo di inattività. Seguiranno anche programmi di prevenzione e schemi alimentari. La sosta Mondiale di dicembre non è stato un momento defficile da gestire: ci siamo ritrovati a Castel Volturno e poi siamo andati in Turchia, abbiamo trovato una qualità importante di strutture e campi oltre che meteo che ci ha aiutato. Questo ci ha aiutati anche a recuperare calciatori come Rrahmani».

Il momento più difficile della stagione? «Dover tenere fuori Osimhen in Champions con il Milan» risponde convinto Canonico a Radio Kiss Kiss. Il doppio confronto europeo con i rossoneri fu condizionato proprio dagli impegni esterni «Il rientro dalle nazionali è un incubo, perché dovremmo riposarci ma non lo facciamo. Raspadori, Osimhen e Simeone tornarono alla base con problemi e questo ha condizionato la gara di andata in Champions». Si guarda al post Spalletti: «Alla fine per noi cambia poco, noi rappresentiamo anche un anello di congiunzione per la continuità. La metodologia differente la puoi trovare in un italiano e in uno straniero. Sta a noi trasmettere quello che riguarda le nostre competenze e riuscire ad interfacciarsi con i nuovi staff per risolvere le piccole problematiche che fanno la differenza nei cicli rapidi di gare».