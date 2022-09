Milan-Napoli senza Leao-Osimhen Pioli: «Ci perdiamo di più noi»

Sarà il big match del prossimo turno Milan-Napoli, sfida tra due big del campionato che arrivano al faccia a faccia di San Siro anche a pari punti in classifica. Una partita che ha già due assenti annunciati: non ci saranno infatti Victor Osimhen - alle prese con un infortunio muscolare, tornerà dopo la sosta - e nemmeno Rafael Leao - espulso ieri sera durante il match con la Sampdoria - i due volti giovani e brillanti delle rispettive squadre.

Due mancanze, ma per Pioli sarà il Milan a perderci di più: «Entrambe le formazioni ci possono perdere tanto. Ma onestamente credo che potremo perdere più noi, perché è probabile anche l’assenza di Rebic nella stessa posizione di Leao. Adesso recuperiamo energie, abbiamo una partita di Champions molto pesante per la classifica del girone, pensiamo a quella. Poi cercheremo di trovare le soluzioni per cercare di giocare al meglio la partita con il Napoli, che è uno scontro diretto e che è una grande squadra» ha detto l'allenatore rossonero a Sky Sport.