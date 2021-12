Spalletti, che orgoglio il suo Napoli: «Meritavamo anche il raddoppio»

Serviva una vittoria per rilanciarsi e la vittoria di Milano regala al Napoli un sorriso larghissimo. «La cosa più bella è stata aver retto così a lungo l’impatto del Milan, nonostante tutto. Nel finale abbiamo sofferto Ibrahimovic e Giroud insieme, abbiamo faticato, potevamo organizzarci meglio in ripartenza ma non ci siamo riusciti» ha detto Luciano Spalletti a fine partita ai microfoni di Dazn. «Noi avevamo avuto anche occasioni per raddoppiare e non l’abbiamo fatto, ma abbiamo retto la forza dell’avversario».

«Petagna aveva i crampi e l’ho cambiato, ma se non riesci a organizzarti in ripartenza hai bisogno di uno come lui» ha continuato Spalletti. «Con i tre piccoletti volevamo chiudere la partita tenendo palla e facendo male all’avversario visto che il Milan si era aperto per trovare il pari. Juan Jesus e Rrahmani sono stati due colossi. L’aggressività del Milan non sempre ti permette di giocare, nella ripresa Lobotka ci ha dato una mano. Tutti hanno lottato dal primo all’ultimo minuto, venivamo da due sconfitte per certi versi anche immeritate: quando si abbassa l’entusiasmo la maglia diventa pesante. Invece oggi siamo stati bravi. Il Vesuvio non è stato solo una cartolina, ma anche l’atteggiamento della nostra squadra in campo».