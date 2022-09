Milan-Napoli, Spalletti non ci sarà: confermata squalifica per un turno

Confermata la squalifica a Luciano Spalletti: l'allenatore del Napoli era stato mandato via durante la sfida allo Spezia dello scorso sabato e, come si legge dall'ultimo comunicato ufficiale del Giudice Sportivo, non ci sarà contro il Milan a causa della doppia ammonizione che ne prevede un turno di squalifica da scontare proprio a Milano.

Pioggia di allenatori squalificati: oltre a Spalletti, salteranno il prossimo turno anche Sarri, Allegri, Baroni e Giampaolo. Salterà Milan-Napoli anche Rafael Leao, espulso nel match in casa della Sampdoria. Per il Napoli anche 2mila euro di ammenda per una bottiglietta di plastica lanciata in campo sul finire del secondo tempo dai tifosi azzurri.