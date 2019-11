LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 10:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

C'è chi ha organizzato la propria roccaforte sui navigli e chi è invitato periodicamente dai produttori teatrali napoletani per seguire a Milano attori campani. C'è chi fa sentire la propria voce sulle pagine facebook in una diretta streeming e chi ha organizzato la propria attività tra i tranvieri meneghini. "Lassa pur ch'el mond el disa, ma Milan l'è on gran Milan" recita l'antica canzone messa in musica da Giovanni D'Anzi e in parole da Alfredo Bracchi nel 1939. E anche quando si tratta di tifo Milano si conferma la grande Milano.A ognuno il suo. Migliaia di tifosi napoletani, che si racchiudono in tante sigle:, ognuno con le proprie caratteristiche. La storia dice Milano azzurra nato nel 1984, capostipite di tutti i Napoli club. Poi la sua chiusura e nel 2006 è nato il Napoli club Milano 2006 che ha riportato in un circolo la bandiera partenopea. Al pub di Ripamonti è il ritrovo dei ragazzi di Camillo Cimmino che si riconoscono in Milano Club Partenopea, tanti tesserati e tante trasferte. "Ma anche tanta cultura - dice Angelo De Vita - organizziamo presentazioni di libri come Pittat'. La storia del calcio. Napoli raccontata dalle mura della città di Riccardo Giammarino. Oppure siamo presenti a tutte le prime dello Zenit che hanno protagonisti attori campani, dai Villa per Bene a Giobbe Covatta. E sa che le dico? Che è bello vedere i ragazzi a scuola avere rispetto di questo Napoli. Spesso mi fermano salutando con soddisfazione, da amanti del calcio quali sono, le prodezze di Mertens o Koulibaly".La pagina Facebook è quella che fa la differenza. Il social aiuta nella promozione del club. Come per Partenope dei Navigli di. "Per noi l'importante è l'aggregazione. Si va tanto in trasferta ma non abbiamo una sede fisica". Cene? Quelle tantissime. "Abbiamo da poco celebrato una castagnata e poi mercatini di Natale, grigliate. Tutto quello che può fare comunità per noi va bene". Il peccato è che "i tifosi si demoralizzano subito. La squadra va bene ? Due pullman riempiti. La squadra va male? A stento ne riempi uno. E poi il caro prezzi trasferta incide. Cagliari, Lecce 50 euro, Torino 67 euro. Se poi i risultati non arrivano". E sabato, vada bene o male tutti alla pizzeria Antica Partenope. Come da tradizione. Milan l'è on gran Milan come la Milano dei tifosi del Napoli Club Il Tranviere, tutti dipendenti dell'Atm. Il presidente è Pasquale Panico, il tesoriere Andrea Ramponi, milanese di generazioni, napoletano di affezione. La loro particolarità? Semplice l'interazione quotidiana. E allora può anche capitare la pizza a fine turno per parlare di"Siamo nati nel 2004 come club Napoli - racconta il segretariocadenza milanese ma vomerese di nascita, estrazione e tradizione. Il segreto è che ci siamo traformati in associazione riconosciuta e allora per coinvolgere tutti i nostri iscritti, uomini e donne, la trasferta non è più scopo di una partita di calcio. Ma è un viaggio in una città italiana dove chi vuole può anche andare a vedere la partita. E magari si aggrega anche qualche tifoso di altre squadre. Mentre noi siamo allo stadio con sciarpe e bandiere, altri amici sono in giro per la città". Nel 2008 De Laurentiis ha affidato a Infosini l'incarico di censire tutti i club d'Italia. "Piace il nostro modo di essere tifosi. Calmo, pacato, tranquillo, ma pieno di passione. Andare a teatro tifando calcio. Tutti vorrebbero una situazione così". E così anche cultura e sociale. Ed il prossimo maggio sesta edizione del Memorial Pino Daniele, torneo al quale prendono parte una quindicina di Napoli club. E ancora giornate dedicate ai rifugiati politici, cucina e tanta Napoli. Nel cuore e sugli spalti.