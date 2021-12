Milan-Napoli, Zielinski stringe i denti: ha la tracheite ma vuole giocare

Eljif Elmas sta bene, smaltita la contusione rimediata contro l'Empoli: il macedone si è allenato ed è già recuperato. Una bella notizia per Spalletti alla ripresa della preparazione del Napoli a Castel Volturno, tecnico azzurro che al termine della seduta ha salutato i ragazzi e le ragazze del settore giovanile del Napoli che hanno assistito dalla tribunetta all'allenamento. Non l'unica bella notizia in merito alla situazione dei possibili...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati