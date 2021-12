Zielinski, per il titolo il Napoli c'è: «Spalletti ci ha chiesto di dare tutto»

«È stato bellissimo vincere stasera». È stremato Piotr Zielinski, ma la vittoria del Napoli a Milano regala nuove energie. «Abbiamo sofferto un po’ ma sono contento per tutti noi, abbiamo violato un campo complicato come quello del Milan, contro una squadra forte». Una settimana fa il grande spavento per Piotr: «Ma ora sto meglio, ho un po’ di tosse ancora ma stasera sono stato bene in campo».

«Ho aiutato la squadra e questo mi fa felice, Spalletti ci ha chiesto di fare tuto per vincerla perché ci serviva, abbiamo fatto un grande risultato. La fascia da capitano di una grande squadra come il Napoli è un orgoglio» ha continuato il polacco. «Scudetto? Noi ci siamo, lotteremo fino alla fine. Questa vittoria ci dà una spinta: anche con tante assenze abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutti».