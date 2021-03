Milan, Pioli non accetta il gol preso: «E il rigore su Theo ci poteva stare»

Dopo la grande gara di Manchester, il Milan crolla sotto i colpi del Napoli. «Abbiamo trovato una squadra con tanta qualità. Il primo tempo è stato complicato ma non abbiamo concesso troppo all'avversario, di certo non siamo stati bravi noi tecnicamente» ha detto Pioli. «Il gol preso è arrivato a inizio secondo tempo quando stavamo facendo noi meglio di loro. Un passaggio si può anche sbagliare in mezzo al campo ma non dobbiamo essere così molli in chiusura. Abbiamo sprecato una palla gol con Leao, il rigore su Theo ci poteva stare».

«La classifica? Abbiamo perso un'occasione per fare un'ottima settimana dopo il Manchester» ha continuato Pioli a Sky Sport. «Non ci è bastata questa prestazione per battere un Napoli forte. Ora pensiamo alla prossima partita in Europa League e poi al campionato. L'Inter ne ha vinte tantissime, è andata fortissimo dopo l'esclusione dall'Europa, ma le gare da giocare sono ancora tante».

