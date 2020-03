È spuntato nelle scorse ore a Milano uno striscione che ha fatto molto discutere. La firma è della Curva Nord di San Ssiro, quella di tifosi interisti che negli ultimi mesi si sono fatti riconoscere per iniziative del genere. Ancora una volta, nelle mire della Nord ci finiscono Napoli e i napoletani: «La tua sanità è uguale alla tua mentalità. Infami».

LEGGI ANCHE «Farmaco anti-artrite, parte la sperimentazione»

Lo striscione sarebbe stato apposto dai tifosi nerazzurri in seguito alla notizia - poi rivelatasi falsa nelle ultime ore - degli oltre duecento medici napoletani pronti a mettersi in malattia in piena lotta al coronavirus, vista anche la situazione della sanità lombarda. L'Azienda Ospedaliera Cardarelli ha però precisato: «Non abbiamo malati immaginari, sono 33 gli operatori sanitari assenti giustificati per malattia».

Ultimo aggiornamento: 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA