Milik ora vuole restare a Marsiglia: «Non c'è possibilità torni a Napoli»

Il passaggio è avvenuto già lo scorso gennaio, ma per essere a tutti gli effetti un calciatore del Marsiglia Milik dovrà aspettare ancora. «È una formula complicata quella del suo acquisto, c'è un diritto di riscatto, ci sono pagamenti da fare, ci metterei tutta una giornata a spiegarvela» ha detto il patron del Marsiglia Pablo Longoria, colui che ha voluto fortemente Arek a gennaio: «Ma abbiamo noi ormai il suo cartellino, è un calciatore ormai del Marsiglia» ha rassicurato.

«Non c'è possibilità che torni al Napoli» ha continuato Longoria in conferenza. «La permanenza a Marsiglia? Milik vuole restare perché qui è felice, poi per prendere una decisione devono essere sempre d'accordo diverse parti. Il mercato è imprevedibile, c'è sempre la possibilità di qualche affare, ma con Arek non abbiamo mai discusso di eventuale cessione in caso di una big».