Finalmente sbloccato l'affare legato a X. Arek Milik questa mattina partirà per la Francia dove ad attenderlo c'è la nuova avventura con la maglia del Marsiglia, che è pronto a prelevarlo dal Napoli in questa sessione di mercato invernale.

8 milioni più 4 di bonus, queste le cifre finali di un affare che sta per chiudersi. Milik è atteso a Marsiglia per le visite mediche di rito dopo aver appianato le distanze con il Napoli e De Laurentiis nelle ultime ore. Come confermato da Sky, rinnoverà con il club azzurro fino al 2022 prima di trasferirsi in prestito con obbligo di riscatto.

