Servirà pazienza, lo hanno confermato Pablo Longoria e Cristiano Giuntoli, i direttori sportivi di Marsiglia e Napoli che da giorni portano avanti la trattativa per la cessione in Francia di Arkadiusz Milik. Il calciatore spinge per andare - questo fa la differenza - e il Marsiglia è al momento l'unica opzione per non dover passare altri sei mesi a guardare i compagni in tribuna senza poter scendere in campo.

Il polacco ha già detto sì al club di André Villas-Boas e ora aspetta l'ok definitivo da parte di De Laurentiis. L'offerta del Marsiglia è salita a 8 milioni più bonus che concluderebbero l'affare intorno ai 13-14 milioni di euro. Da definire, però, ora sono le percentuali per l'eventuale rivendita del polacco: il club azzurro chiede il 30%, i marsigliesi si fermano a 20. Una distanza minima che potrebbe dare il via al passaggio di Milik in Ligue 1 già nelle prossime ore.

