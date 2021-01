Nonostante la testa proiettata alla Supercoppa di questa sera contro la Juventus, il Napoli continua nei contatti con il Marsiglia per Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco in procinto di lasciare la maglia azzurra dopo quasi cinque anni e una prima parte di stagione passata totalmente fuori squadra. Gli azzurri e il club francese, dopo l'accordo sulle cifre trovato nei giorni scorsi, provano a superare gli ultimi impedimenti per consentire al calciatore di volare in Francia e svolgere le visite mediche.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, durante tutto il giorno le parti hanno aggiornato l'affare in uscita da Napoli, con il club di Aurelio De Laurentiis - che sarà con la squadra di Gattuso questa sera a Reggio Emilia - intenzionato a chiudere quanto prima la cessione. Da discutere ancora qualche cifra della percentuale sulla futura rivendita del calciatore e la clausola che impedirà a Milik di rientrare in Italia a stretto giro dopo l'esperienza in Ligue 1.

