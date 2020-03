LEGGI ANCHE

Avranno un futuro tutto da decidere Arkadiusz Milik e il, ma magari questo futuro potrebbe anche incontrarsi. Il nome dell'attaccante polacco è finito nei pensieri rossoneri da qualche settimana per due ragioni: da un lato il contratto in scadenza con il Napoli che ne fa un elemento di mercato questa estate, dall'altra la sempre più probabile partenza di, tornato a Milano solo qualche mese fa.Secondo quanto riportato da Sportmediaset, ecco che sull'agenda dell'ad Gazidis il nome diè cerchiato in rosso: il Napoli per la prossima stagione ha già riconfermatoe messo sotto contratto Petagna, dovendo decidere ora il futuro dell'attaccante polacco. Contropartite o meno (agli azzurri dipotrebbe interessare Calhanoglu), il club di De Laurentiis si sarebbe detto pronto a discutere l'affare tra qualche mese.