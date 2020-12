«Aspettiamo Osimhen per gennaio, vedremo poi in che condizioni sarà al rientro da questo infortunio». Cristiano Giuntoli e dà un appuntamento a Victor Osimhen, l'attaccante nigeriano infortunatosi in nazionale e fuori da oltre un mese. «Milik resta un punto di domanda: crediamo che lui faccia comodo a tante squadre, credo che voglia andare a giocare altrove per l’Europeo poi vedremo cosa accadrà» ha continuato il diesse azzurro.

«A gennaio spero che arrivino un paio di uscite e basta, in entrata difficilmente faremo qualcosa perché siamo molto contenti della squadra» ha detto Giuntoli a Sky Sport prima della sfida di Roma contro la Lazio. «Maksimovic è in scadenza ma non credo che vada via, la nostra volontà la conosce bene così come la conosce anche Hysaj. Per ora non c’è accordo per il rinnovo ma vediamo cosa può succedere».

