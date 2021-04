Napoli, Milik piace anche al Psg: può essere l'alternativa a Kean

Le prestazioni in campo di Arkadiusz Milik non passano inosservate. Il polacco ex Napoli, andato in gol con il Marsiglia anche nell'ultima uscita, probabilmente cambierà destinazione già a fine stagione dopo essere passato in Ligue 1 a gennaio e sulle sue tracce ore sembra esserci anche il Paris Saint Germain.

Secondo quanto riportato da Le10Sports, infatti, il nome di Arkadiusz è finito sulla lista della spesa di Leonardo per l'estate se il club parigino dovesse perdere Kean. Milik entrerebbe in un domino di attaccanti, visto che piace alla Juventus, lo stesso club che potrebbe però riprendersi lo stesso Kean dal Psg.