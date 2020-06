LEGGI ANCHE

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È stato uno dei protagonisti della vigilia, tra la sua carica social e quella voglia di prendersi un posto da titolare contro la. Sarà una gara dal gusto particolare per Arek Milik , attaccante polacco cercato proprio dai bianconeri per la prossima stagione. Arek, però, ha diversi estimatori anche in giro per l'Europa e la Premier League potrebbe essere una destinazione gradita.Secondo quanto riportato da Sky Sport, il tecnico José Mourinho ritiene l’attaccante una pedina ideale per le sue idee di gioco. Ma soprattutto lo ritiene un compagno ideale, nel reparto avanzato, di, stella degli Spurs da trattenere a. Voci che diventano ogni giorno più insistenti e che dimostrano come la società azzurra ed il calciatore siano più distanti che mai dopo l'ennesimo rifiuto alla proposta di rinnovo per il contratto in scadenza nel 2021.