I movimenti potrebbero esser tanti, così come movimentata rischia di essere l'estate di Cristiano Giuntoli, il ds del Napoli: tra entrate ed uscite potrebbero essere più quasi 15 i trasferimenti. Attacco e difesa sono i reparti che vedranno maggiori movimenti, soprattutto dopo gli arrivi in mediana di Demme e Lobotka. È questo il motivo per il quale se la situazione di Allan resta da valutare, Zielinski e Fabian (che potrebbe restare un terzo ed ultimo anno), oltre ad Elmas, dovrebbero essere più vicini alla permanenza. Per Allan, dopo un primo approccio non positivo con Juan Gemelli e Gustavo Arribas, i suoi agenti, l'appuntamento è già fissato per fine stagione per discutere di rinnovo o cessione. L'Everton di Ancelotti sta spingendo per portarlo nella sponda blu di Liverpool. Il Napoli potrebbe, a differenza dei mesi scorsi, anche abbassare le pretese e far partire la trattativa da una richiesta di 40 milioni.



In attacco, il passaggio più delicato è sul ruolo del centravanti. In tal senso, la posizione di Milik resta sempre più incerta. L'attaccante potrebbe finire sul mercato ed entrare anche nell'orbita dell'Atletico Madrid. Il Napoli potrebbe esser pronto a sedersi al tavolo con Simeone ed il patron colchonero Cerezo, sperando di poter restare ancora a Madrid per aprire un altro fronte, questa volta sponda Real: perché dalla rosa madrilena potrebbe esser messo in uscita, dopo pochi mesi ed un'esperienza assolutamente deludente, Luka Jovic, pagato 60 milioni dal Real l'estate scorsa dall'Eintracht Francoforte, ma appena due gol in una stagione fin troppo tormentata. Proprio ai tempi dell'Eintracht, il Napoli ha seguito e provato a strappare Jovic alla concorrenza. Ora, potrebbe esser Fali Ramadani, agente della punta, ma anche di Koulibaly, Maksimovic e Demme, a poter riaprire il fronte se il presidente del Real, Florentino Perez, dovesse dare il via libera all'operazione. Resta sempre un'opzione molto concreta quella che porta ad Andrea Belotti: il percorso al Torino del Gallo è virtualmente concluso e Gattuso non ha mai nascosto di apprezzare particolarmente le doti dell'attaccante. Ed Andrea Petagna potrebbe essere la contropartita tecnica fondamentale per l'esito della trattativa. Sempre in attacco, con le posizioni in bilico di Callejon e Lozano (con il Napoli che vorrebbe, comunque, provare a valorizzare l'investimento fatto per il messicano), il nome di Jeremie Boga del Sassuolo resta il primo della lista per il ruolo di esterno offensivo.



In difesa, il pressing del Psg su Koulibaly dovrebbe trovare il suo epilogo con la cessione del centrale: De Laurentiis non chiederà più 100 milioni, ma una cifra vicina agli 80 metterà fine alla lunga esperienza del senegalese in azzurro. C'è già un gentlemen's agreement tra il patron azzurro ed il difensore per non opporsi a richieste importanti: il Psg sta cercando un centrale di estrazione francese che sostituisca anche Thiago Silva e Koulibaly è il primo della lista del tecnico Tuchel. Tra i nomi già monitorati dallo scouting partenopeo c'è quello di Nikola Milenkovic della Fiorentina, che piace per fisicità ed anche per anagrafe (classe 97): valutazione vicina ai 35 milioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA