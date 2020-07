© RIPRODUZIONE RISERVATA

Si restringono le possibilità di scelta per Arkadiusz Milik , l'attaccante polacco che il prossimo anno lascerà ilper vestire una nuova maglia. Tra le opzioni anche l'di Simeone, club che vuole rinnovare il reparto offensivo e che aveva pensato proprio al polacco azzurro per l'estate di mercato. Quella di Arek in Liga, però, sembra una possibilità remota viste le volontà del calciatore e le difficoltà di portare avanti la trattativa.Come riportato da fichajes.net, infatti, il club spagnolo avrebbe cambiato obiettivi dopo il no dello stessoche preferirebbe la Juventus all'Atletico. Così la squadra dipensa aper il prossimo anno: l'attaccante dell'Arsenal potrebbe finire in una maxi operazione con Thomas Partey, pronto a trasferirsi in Premier League.