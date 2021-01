Il contratto è in scadenza, ma il Napoli non vuole saperne di svendere Arkadiusz Milik, l'attaccante polacco rimasto in azzurro ma fuori squadra praticamente dall'inizio della stagione. Le offerte arrivate per lui sono due: la prima dall'Atletico Madrid, la seconda dal Marsiglia, ma entrambe sono state rispedite al mittente da Cristiano Giuntoli nei giorni scorsi.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti, le offerte pervenute al club azzurro sono state valutate troppo basse economicamente dal Napoli. De Laurentiis non lascerà andare Milik per una cifra inferiore ai 15 milioni di euro (in soluzione unica o con eventuali bonus), anche a costo di trattenere il polacco in azzurro e poi perderlo a zero a fine stagione.

