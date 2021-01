La lunga telenovela che vede protagonisti Arkadiusz Milik e la Juventus non è ancora finita. Il club bianconero non ha mai chiuso i contatti con il calciatore del Napoli e, secondo quanto riportato in queste ore da Sportmediaset, avrà un incontro con l'entourage del calciatore proprio la prossima settimana per capire ancora i margini di manovra di questo affare.

Agnelli non vuole saperne di cedere alle richieste di Aurelio De Laurentiis: il patron azzurro vuole 15 milioni di euro subito per poter lasciar andare già in questa finestra di mercato invernale, il prezzo non scenderà anche a costo di perdere praticamente a zero l'attaccante tra sei mesi visto il contratto in scadenza. Paratici potrebbe però pensare a lui per la prossima stagione, vista la cifra alta. Più defilate Marsiglia e Atletico Madrid che sembrano andare su altri obiettivi.

