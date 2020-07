LEGGI ANCHE

Ultimo aggiornamento: 13:06

Un destino che sembra ormai già scritto: Arkadiusz Milik e il Napoli pronti a salutarsi reciprocamente, a dirsi addio dopo quattro anni insieme. Il polacco era arrivato nel 2016 per sostituire, quest'estate invece andrà via per fare spazio a, il nigeriano che il Napoli sta per ufficializzare dopo l'acquisto dal Lille.Persarà dunque cessione, ma nel frattempo il polacco non ne vuole sapere di non godersi ancora le bellezze napoletane: tra i giri in barca con la compagna Jessica in costiera e le serate in ristoranti sul mare, anche questa mattina Arek si è fermato a fare colazione al lungomare. Con Gattuso le chances di giocare tra Lazio esembrano poche, ma il polacco è già pronto a voltare pagina, magari proprio con quella Juventus che gli aveva permesso di arrivare alquattro estati fa.