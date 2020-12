Un vero e proprio assalto quello che potrebbe preparare la Juventus per Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco sempre più in rotta di collisione con il Napoli e in scadenza la prossima primavera, è il primo nome sulla lista della spesa di Paratici per il mercato di gennaio, già cercato con insistenza in estate ma senza troppa fortuna, vista la permanenza in azzurro.

Come riportato da Sportmediaset in queste ore, il club azzurro non vuole abbassare la valutazione di 18 milioni, ma è molto probabile che si possa arrivare a un accordo per una cifra più bassa a gennaio. Un accordo che potrebbe accontentare tutte le parti: Milik, che già avrebbe voluto vestire il bianconero in estate, potrebbe chiudere per un contratto da 4 milioni l'anno più bonus. Nella trattativa, sarebbe stato offerto anche Llorente (un ex juventino) ma alla Juventus non interessa.

Ultimo aggiornamento: 13:00

