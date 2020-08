Ultimo aggiornamento: 11:08

Inviato a Castel di SangroSono le ultime ore napoletane di. Juan Arribas, il suo agente, ieri ha raggiunto il centrocampista nella sua abitazione di Quarto per definire gli ultimi dettagli di un trasferimento che è da tempo scolpito nella testa del brasiliano: avventura in azzurro terminata e De Laurentiis ha accettato l'ultima offerta dell'Everton, piena zeppa di bonus. Più o meno, al cambio attuale sono circa 31 milioni. Siamo ormai allo scambio dei documenti. Certo, se si pensa che appena 18 mesi fa il Napoli aveva detto di no a 60 milioni del Psg c'è per il club azzurro da mordersi le mani. Ma anche Allan ha molti rimpianti per il suo rendimento sotto tono: a Parigi gli avevano promesso 6,5 milioni di euro l'anno, all'Everton ne prenderà 3,7 milioni (fino al 2024). Allan torna da Ancelotti: è stato considerato uno dei falchi dello spogliatoi azzurro sia nel giorno dell'ammutinamento, quando sfiorò la rissa con De Laurentiis junior (così come emerge dai ricorsi che il club presentò a dicembre), sia in quelli successivi. Si era legato ad Ancelotti, invocava di mettere da parte le proprie questioni personali ma ormai la squadra aveva voltato le spalle al tecnico, al suo staff e ai suoi metodi di allenamento e di gioco. Dopo l'esonero, con Gattuso è finito in un angolo che lo ha portato persino alla provocatoria esclusione prima di Cagliari. Ora il sipario dopo 157 presenze e 9 gol. Probabile che già domani possa svolgere le visite mediche a Londra per l'Everton. La Juve aveva sondato il Napoli, ma era già tutto fatto con il club di Premier.Non è proprio la cifra che il Napoli aveva preventivato (40 milioni) ma in ogni caso questo passa il convento. E bisogna fare i conti anche con i problemi economici degli altri. Insomma, non è l'estate giusta per vendere. Ma il Napoli deve farlo anche perché ha 11 esuberi e deve arrivare a 80 milioni (più o meno) col monte ingaggi. Dopo Allan, il Napoli riceverà Ramadani che ha una nuova offerta del City: 70 milioni per. Ecco, lontanissimo dai 90 che vuole De Laurentiis ma questa è la quotazione nell'era Covid-19. Cosa farà il patron? Potrebbe anche puntare i piedi e rinviare la cessione senza l'offerta giusta. Perché Allan (e pure Milik) sono un conto, Koulibaly un altro. Il senegalese vivrebbe la permanenza non come un sacrificio. Anzi. Vuole il City, ha l'intesa per 4 anni a 8,5 milioni di euro, ma non si strapperebbe i capelli dovesse restare a Napoli.non ha ancora deciso. Ma in queste ore, oltre che parlare con l'agente di Under, c'è stata una nuova chiamata a Raiola. Perché Giuntoli vorrebbe ancora tentare di portare Bernardeschi alla corte di Gattuso. Inserendolo come contropartita nell'operazione Milik-Juventus. Ma l'ex viola continua ad avere tentennamenti. Peraltro non intende spalmare i 4 milioni netti di ingaggio che prende alla Juventus e che il Napoli ritiene alti. Ed è lo stesso motivo per cui l'intesa con Under non è proprio a portata di mano, proprio per le richieste dell'esterno turco. Certo, la Roma sa bene come riuscire a convincere il Napoli a passare dalla sua parte: inserendo Veretout (che il club giallorosso valuta attorno ai 25 milioni) con cui - smentite a parte - c'è da tempo una intesa. E Boga? Un po' di gelo è calato dopo che il dg del Sassuolo, Carnevali, ha ribadito che per meno di 40 milioni il francese non si muoverà.Con il Legia Varsavia accordo totale perma c'è tempo per l'annuncio: il Napoli ha vincolato l'operazione alle cessioni di Ghoulam e di Malcuit. L'algerino è osservato speciale, ma anche in prestito verrebbe presa in considerazione la sua cessione. In lizza c'è il Wolverhampton. Chiesto il prezzo dial Verona: l'Hellas chiede 10 milioni. È presto per iniziare a sedersi. Anche perché il Napoli deve sfoltire la rosa e fare cassa dagli esuberi prima di pensare a nuovi innesti. Intanto, per la Primavera il favorito per la panchina è Emmanuel Cascione.