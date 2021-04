Milik, è partita l'asta europea: anche il Siviglia punta su Arek

La vita francese di Arkadiusz Milik sembra poter essere sempre più breve. Il polacco che aveva lasciato Napoli a gennaio per il Marsiglia ha risvegliato interessi di mercato in tutta Europa: non solo l'Italia - con le voglie di mercato della Juventus sempre presenti - ma anche in Spagna dove sembra esserci il Siviglia pronto a investire su Arek.

Come riportato oggi da Estadio Deportivo - che dedica al polacco la prima pagina - Monchi lo segue da diversi anni e ora potrebbe provare il colpo per portarlo in Liga. Con una competizione europea importante da affrontare (il Siviglia è al 4° posto e vuole accedere alla Champions League) e "soli" 12 milioni da investire, Milik potrebbe essere il colpo giusto per gli andalusi che proveranno ad anticipare la concorrenza.