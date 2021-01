Il mercato di Arkadiusz Milik rischia di complicarsi ancora. L'Atletico Madrid, una delle pretendenti all'attaccante azzurro - che cerca una nuova casa in questo lungo mese di gennaio - potrebbe infatti aver già individuato una alternativa nel caso in cui l'affondo per il polacco non dovesse andare a buon fine, per sostituire il partente Diego Costa.

Si tratta di Alexander Isak, il classe 1999 svedese che il Napoli conosce bene. Gli azzurri hanno infatti incrociato Isak in Europa League in questi mesi nel doppio confronto con la Real Sociedad. Secondo i media spagnoli il primo nome sulla lista dell'Atletico resta comunque quello di Milik, ma l'alta valutazione che il Napoli mantiene per il bomber polacco potrebbe essere un ostacolo importante alla trattativa che lo porterebbe in Liga.

