Svanito il sogno, l'Atletico Madrid deve tornare a puntare un attaccante in queste sessioni di mercato del 2020 per rinforzare la squadra messa a disposizione di Diego Simeone. Per l'allenatore argentino sarà necessario intervenire in avanti e sulla sua lunga lista sembra esserci anche il nome di Arkadiusz Milik , attaccante classe 1994 delCome riportato in Spagna da Diario As, il polacco è seguito con interesse dai Colchoneros che cercano una punta con le sue caratteristiche: che sappia giocare per la squadra ma anche fare gol. L'idea del Napoli e rinforzare la posizione dinel club con un rinnovo per lui, ma in caso di mancato accordo il club spagnolo potrebbe inserirsi nella trattativa e tentare il polacco.