Il no a ripetuto a Milik del Napoli, cambia gli asset del mercato dell'Atletico Madrid. Gli spagnoli si Simeone devono sostituire Diego Costa - il brasiliano naturalizzato iberico che ha lasciato la capitale chiedendo la rescissione del contratto qualche settimana fa - e sono andati in Francia a trovare il nuovo acquisto per l'attacco di questo mercato.

Si tratta di Moussa Dembélé, francese 24enne del Lione che - secondo quanto riportato da L'Equipe - è ora l'obiettivi primario per il club dei Colchoneros. L'attaccante potrebbe arrivare in Spagna prima in prestito almeno fino a fine stagione per poi essere riscattato, rubando così il posto che poteva essere di Milik. Il Napoli ha rifiutato le avances dell'Atletico per il polacco, non calando nella valutazione del calciatore da 15 milioni.

Ultimo aggiornamento: 18:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA